Minister Grapperhaus over zijn rol als minister van Eredienst: ‘Kerken hebben heel verstandig het voortouw genomen’

Ferd Grapperhaus bezocht in de coronacrisis als minister van Eredienst moskeeën, synagogen en kerken. Vooral de preek in een reformatorische kerk in Barneveld raakte hem. ‘Juist in tijden van rampspoed wil je samenkomen om te bidden en te zingen. Ik besefte opeens: dat moeten al die kerkgangers momenteel missen.’