'We moeten onzekerheden oplossen'

'Ik heb vanaf nu drie banen.'

Den Haag

U dacht dat u in één ronde zou winnen. Gaat u voorzichtiger worden met weddenschappen?

'Dat is wel het beste hè? Het is spannender geworden dan ik van tevoren had gedacht. Het vertrouwen in Pieter Omtzigt is groot; mensen houden van hem. Ik zie deze uitslag dan ook als een opdracht aan ons beiden.'

U noemt Omtzigt uw running mate. Betekent dat nummer 2 op de lijst?

'Zeker. De leden gaan er uiteindelijk over, maar ik heb zomaar het vermoeden dat zij dit ook willen. In elk geval is er maar één team, en dat is team-CDA.'

U heeft gewonnen en bent dus de nieuwe CDA-leider. Maar wat zegt de grote steun voor Omtzigt u?

'Dat de politiek de zorgen van g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .