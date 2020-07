Elke zomervakantie weer op huwelijksreis

Hoe doet u uw werk sinds half maart?

‘Mijn werk is enorm veranderd. In het begin van de crisis ging alles per telefoon en met digitaal vergaderen, bij ons was dat met pexip-videoconferentie. Nu is het meer een hybride vorm, waarbij de Kamerleden en enkele medewerkers fysiek bij elkaar zijn en de rest online meedoet. Als je zorgt voor een goede structuur met heldere afspraken gaat het, maar het is een stuk saaier. Gelukkig zijn we ruim behuisd, zodat ik vanaf mijn bureau in de studeerkamer kan werken. Als ik soms zie hoe anderen vanaf de ouderslaapkamer hun werk moeten doen, dan heb ik gemakkelijk praten.’

Hoe bevalt dat nieuwe werken?

‘Voor mij voelt het toch als een beperking, het blijft behelpen. Ik mis de werkbezoeken, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .