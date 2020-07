Pieter Omtzigt: ‘Het interesseert mij niet of ik Kamerlid of minister word’

Den Haag

Bent u teleurgesteld?

‘Wel een klein beetje.’

U kwam 1,4 procentpunt tekort. Hoeveel stemmen zijn dat?

‘Precies 258 stemmen. Dus als 130 mensen niet op Hugo de Jonge maar op mij hadden gestemd, had ik gewonnen. Dat is natuurlijk een verschil van niks. Ik ben op nul begonnen en heb uiteindelijk in een fotofinish verloren.’

Zo’n spannende strijd om het lijsttrekkerschap doet een beetje aan Amerikaanse voorverkiezingen denken.

‘Deze verkiezing had inderdaad een Amerikaans tintje. Maar dat vind ik eigenlijk goed passen bij een moderne, democratische ledenpartij. Het is belangrijk dat leden kunnen bepalen wie zij als leider willen. En we hebben op een nette manier campagne gevoerd. Misschien kunnen we dat meenemen naar politiek Den Haag: p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .