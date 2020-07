Kabinet besteedt half miljard euro extra aan ontwikkelingshulp

Den Haag

Coalitiepartijen konden het wekenlang niet eens worden over extra geld naar het ministerie van Kaag. D66, ChristenUnie en CDA zijn voorstander van een steunpakket, maar de VVD wilde ‘geen cent’ extra naar ontwikkelingshulp. De investering van een half miljard euro is een compromis tussen beide kampen. Er gaat 350 miljoen naar de begroting van dit jaar, om te voorkomen dat minister Kaag moet bezuinigen. Daarnaast wordt 150 miljoen besteed aan coronahulp voor kwetsbare landen, voornamelijk in Afrika. Het kabinet hoopt met die investering ook te voorkomen dat het coronavirus via kwetsbare landen opnieuw oplaait in Nederland.

1 miljard

Het noodpakket is aanzienlijk kleiner dan de Adviesraad Internat..

