Joris Voorhoeve denkt nog dagelijks aan Srebrenica. ‘Passiviteit VN was fataal’

Den Haag

Joris Voorhoeve haalt een briefje tevoorschijn. Er staan negen conclusies op die hijzelf heeft getrokken van Srebrenica – compleet met bronvermelding en voetnoten. Hij heeft ze speciaal voor dit gesprek op papier gezet. ‘Misschien kun je er wat mee. Dit vind ik belangrijke punten, zodat niet telkens weer verkeerde verhalen de ronde blijven doen.’

Met een zucht: ‘Want het is en blijft een vreselijk onderwerp.’

Voorhoeve is een man met een missie. Het voormalige VVD-Kamerlid was minister van Defensie van 1994 tot 1998 in het eerste kabinet-Kok, en als verantwoordelijk bewindspersoon nauw betrokken bij de val van Srebrenica. Die rampzalige gebeurtenis houdt hem 25 jaar later nog dagelijks bezig. ‘Het is mijn taak uit te leggen hoe het..

