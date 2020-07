Keijzer: winkelier niet gedwongen open op zondag

Den Haag

Daarvoor zorgt een wetswijziging die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) donderdagochtend naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het voorstel is een reactie op het jarenlang slepende conflict tussen winkeliers en de Vereniging van Eigenaren in winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Winkeliers werden daar met boetes gedwongen op zondag open te gaan. Keijzer heeft de aanpassing van de wet begin 2018 al aangekondigd.

‘Dit voorstel zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de twee broers van de fietsenwinkel in Paddepoel of René die als eenpitter een bloemenzaak heeft, niet langer gedwongen kunnen worden op zondag open te gaan’, aldus Keijzer. ‘Zij hebben ooit een contract getekend waarin staat dat ze op z..

