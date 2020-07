Aangepaste coronawet niet eerder dan oktober van kracht

Den Haag

De nieuwe coronanoodwet treedt zeker niet voor 1 oktober in werking, is de verwachting in Den Haag. Eerder al moest 1 juli als nagestreefde ingangsdatum worden losgelaten. Ook zal de wet waarschijnlijk niet langer dan enkele maanden gelden.

Het kabinet hoopt de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ vrijdag in de ministerraad te kunnen behandelen en daarna naar de Tweede Kamer te sturen, vergezeld van een advies van de Raad van State en een zogenoemd ‘nader rapport’. In dat rapport zegt het kabinet wat het heeft gedaan met de scherpe kritiek die de Raad van State eerder uitte.

De Tweede Kamer is tot 1 september met reces, maar kan in de zomer wel alvast aan de gebruikelijke ronde schriftelijke vragen beginnen. D..

