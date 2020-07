'Ik maak CDA weer groot'

'Je hebt talenten meegekregen en die moet je gebruiken ten goede.'

Den Haag

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken weet het zeker: zíj is degene die verloren CDA-kiezers kan terughalen naar haar partij. Acht jaar na haar eerste poging – toen was ze nog wethouder in Purmerend –doet de 51-jarige Volendamse politica opnieuw een greep naar het leiderschap bij de christendemocraten. 'Sybrand Buma is vertrokken en daarmee ligt het speelveld open', zegt Keijzer.

Tot donderdagmiddag 12 uur kunnen de CDA-leden nog stemmen voor een nieuwe lijsttrekker. 'Ik ben ervan overtuigd dat ik de aangewezen persoon ben om al die stemmers weer terug te winnen in onder meer Limburg, Brabant, Zeeland, en ook mijn..

