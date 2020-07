‘Bied ieder kind een rijke schooldag met sport en cultuur’

Vanaf het vierde jaar krijgt ieder kind een complete schooldag aangeboden, met onderwijs, sport, muziek, cultuur, opvang en huiswerkbegeleiding, inclusief warme lunch.

Den Haag

Met deze rigoureuze onderwijsvisie wil D66 de komende verkiezingscampagne in. De regeringspartij lanceert woensdag het plan ‘Een betere basis, een betere toekomst’, dat de tweedeling in de samenleving via het onderwijs moet bestrijden. ‘Voor veel kinderen is thuis niet de beste omgeving’, zegt onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, zelf oud-leraar. ‘Met een rijke schooldag voor iedereen voorkom je dat kinderen al vroeg achterop raken en dat die achterstand alleen maar groter wordt.’

Van Meenen (64) maakte het afgelopen jaar samen met fractieleider Rob Jetten (33) een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .