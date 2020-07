Eimert van Middelkoop: ‘Elk jaar weer dat ongemak’

Als lid van de Tweede en Eerste Kamer én als minister van Defensie kreeg Eimert van Middelkoop (GPV/ChristenUnie) te maken met Srebrenica. Jarenlang liep Elmert van Middelkoop als politicus rond op het Binnenhof. Een terugblik, een kwarteeuw later, in vier episodes.

Een kwarteeuw geleden stierven ruim achtduizend mensen na de ‘val van Srebrenica’. Belegerden en blauwhelmen hebben een compleet andere herinnering aan de toedracht. Vandaag het verhaal van politicus Eimert van Middelkoop.

eerste episode: najaar 1993

Op 27 november 1993 besloot de Tweede Kamer in te stemmen met het zenden van Nederlandse militairen naar ‘veilig gebied’ Srebrenica. GPV-Kamerlid Eimert van Middelkoop stemde er ook mee in, ondanks zijn grote bedenkingen.

‘Geen twijfel mogelijk, ik ben medeverantwoordelijk voor de uitzending van militairen. Ik herinner me nog mijn opwinding van dat weekend, toen ik hoorde welk besluit het kabinet had genomen. We gingen naar een plek, ergens in Bosnië, waar we nog nooit van hadden geho..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .