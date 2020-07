CDA-kandidaten zijn het in leiderschapsdebat vooral veel met elkaar eens

Voor zwevende CDA-leden leverde het debat tussen de drie kandidaat-leiders weinig op. Er werden complimenten uitgedeeld en overeenkomsten benadrukt, maar van een scherpe discussie over onderlinge verschillen kwam het niet.

Het lijsttrekkersdebat van het CDA in een bijzaal van de Jaarbeurs. (beeld anp)

Utrecht

Het was toch even wennen voor Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt. De drie CDA-kandidaten voor het lijsttrekkerschap voerden de afgelopen jaren honderden debatten, maar nog nooit eerder met elkaar. Alleen staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) kent het format van interne verkiezingen: in 2012 deed ze ook al een gooi naar het lijsttrekkerschap. Toen legde ze het af tegen Sybrand Buma.

Tegen wil en dank van de partijtop kwam het dit jaar opnieuw tot een strijd om de leiding. De ongeveer 40.000 CDA-leden kunnen tot donderdag hun stem uitbrengen op een van de drie kandidaten. In de peilingen staat Keijzer vooralsnog ver achter op De Jonge en Omtzigt, maar dat zegt volgens haar niet zoveel.

