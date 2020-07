Pieter Omtzigt: ‘De overheid moet er voor de burgers zijn, niet andersom’

CDA-kandidaat Pieter Omtzigt zit het ene weekend in een katholieke kerk, het andere weekend in de Syrisch-orthodoxe. ‘Maar verwacht geen partijleider die bijbelteksten aanhaalt.’ Hij hekelt Kamerdebatten over ophef en de waan van de dag. ‘Dat politieke systeem wil ik doorbreken. Het moet veel meer gaan over de noden van de burger.’

Den Haag

In de video waarmee Pieter Omtzigt eind juni zijn kandidatuur aankondigde als CDA-lijsttrekker, is alleen hijzelf te zien. Honderd seconden vertelt hij over zijn motivatie en waarom hij de partij wil leiden. Geen professionele camerabeelden van de Rotterdamse skyline of een Volendamse visboer, waarmee respectievelijk Hugo de Jonge en Mona Keijzer zich kandidaat stelden. Ook geen mooie leuzen en slogans als ‘Wees wijzer, kies Keijzer’ of ‘HuGO’ – waarmee zijn concurrenten het land door trekken. De kandidaat uit Enschede had maar twee woorden op zijn campagneposter staan: Pieter Omtzigt.

‘Dat gelikte is niets voor mij. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, en voor mij betekent dat misschien wat saaie filmpjes. Je zult mij altijd i..

