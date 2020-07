Randstad steeds dominanter in Haagse politiek

Politici in de Tweede Kamer komen steeds vaker uit de Randstad. Daardoor is er minder oog voor specifieke problemen in de regio.

Van de 150 Kamerleden die in 2017 zijn verkozen, kwamen er 97 uit de Randstad: Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De Overijsselse oud-burgemeester Bernard Kobes houdt al jaren de lijstjes bij, en kan niet anders dan concluderen dat de regio slecht is vertegenwoordigd in Den Haag. 'Van die 97 wonen er ook nog eens 61 in de vier grote steden: 24 in Amsterdam bijvoorbeeld, en 23 in Den Haag.' Kobes was eerder ook actief als provinciaal voorzitter van het CDA. Hij is een aanjager van regionale voorkeurscampagnes. Kobes somt op: 'Annie Schreijer, Sabine Uitslag, Pieter Omtzigt, Maurits von Martels. Als he..

