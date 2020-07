Kamer wil meer openheid over kernwapens VS

Sjoerd Sjoerdsma (D66) erkent dat de kans op succes klein is in het huidige klimaat van omtuimelende wapenbeheersingsverdragen, maar vindt het toch een poging waard. ‘Rusland heeft de afgelopen tijd alles aangegrepen om de verhoudingen te veranderen, dat krijg je niet zomaar ongedaan gemaakt. Daarom spreekt de motie ook van wederzijds en onomkeerbaar: als je het gelijk wilt trekken, moet er disproportioneel veel vanuit Russische zijde worden ontwapend.’ Tegenover de naar schatting 150 Amerikaanse kernwapens die in Europese landen liggen opgeslagen, heeft Rusland volgens NAVO-schattingen tussen de 1500 en 2000 substrategische kernwapens (voor de korte en middellange afstand).