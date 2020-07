De Randstad domineert de landelijke politiek al decennia

Den Haag

Dat blijkt uit een analyse door het Nederlands Dagblad van de woonplaatsen van Kamerleden sinds de Tweede Wereldoorlog. De gegevens zijn aangeleverd door het Parlementair Documentatie Centrum. Met name Noord- en Zuid-Holland, maar ook Utrecht, zijn sinds de oorlog nagenoeg altijd oververtegenwoordigd. In de huidige Tweede Kamer valt Utrecht op met een zeer ruime vertegenwoordiging in de Haagse arena; de provincie heeft zeven Kamerleden méér dan je op basis van het inwonertal zou mogen verwachten. Noord-Brabant komt er daarentegen nu erg bekaaid van af. Die provincie komt liefst tien Kamerleden ‘tekort’, in verhouding tot het inwonertal.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .