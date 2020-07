Streep door opvang vluchtelingenkinderen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde donderdagnacht tegen het pleidooi van linkse oppositiepartijen, dat ook binnen de coalitie erg gevoelig ligt.

Den Haag

Op de laatste Kamerdag voor de zomervakantie hoopten linkse partijen en de SGP op de valreep een meerderheid te krijgen voor het opvangen van minderjarige, alleenstaande vluchtelingen uit Griekenland. Ook twaalf Nederlanders die als kind in de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken riepen Kamerleden daar donderdag toe op in een open brief. Maar diep in de nacht werd de motie door een overtuigende Kamermeerderheid weggestemd, waaronder alle coalitiepartijen. Daarmee komt er voorlopig een einde aan de kwestie die het kabinet intern al maanden bezighoudt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .