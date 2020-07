Veel arbeidsgehandicapten in bedrijven, maar overheid faalt

In 2019 zouden er in totaal 55.000 banen gecreëerd moeten zijn voor gehandicapten. Die doelstelling wordt ruimschoots gehaald. Het zijn er 61.615 geworden. Het bedrijfsleven was goed voor 51.829 banen, veel meer dan de afgesproken 40.000. De overheid schoot tekort door maar 9786 banen in te richten in plaats van de afgesproken 15.000. Bij de start van de afspraak waren er al 75.000 gehandicapten aan het werk, waardoor er nu in totaal 137.000 gehandicapten aan de slag zijn.