Kabinet wijzigt kiesstelsel, schrapt voorkeursdrempel

Kandidaten van politieke partijen met een specialisme of achterban krijgen meer kans gekozen te worden. Door een wijziging van het kiesstelsel vervalt de voorkeursdrempel bij alle verkiezingen, met uitzondering van die voor de Eerste Kamer.

Den Haag

Voor leden van de Tweede Kamer betekent dit dat zij niet langer 25 procent van de kiesdeler – het benodigde aantal stemmen voor een zetel – hoeven te halen. Met deze maatregel neemt het kabinet een voorstel over van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, die onder voorzitterschap van VVD-coryfee Johan Remkes eind 2018 een advies uitbracht over betere representatie van alle Nederlanders in de volksvertegenwoordiging en versterking van de rechtsstaat.

In een interview met de Volkskrant zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) dat de wijziging van het kiesstelsel ‘de ..

De ene (nieuwe) optie is dat de kiezer het hokje naast het logo van een politieke partij rood kan maken. Dat is..

terugzendrecht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .