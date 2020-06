‘Natuurlijk zal er discussie zijn. Mag dat alsjeblieft?’

‘We zitten boven op de belangen van de ouderen.’

Den Haag

De Partij voor de Toekomst van Henk Krol gaat samen verder met GO, de partij van voormalig FvD'er Henk Otten, zo maakten de twee partijen maandag bekend. Ze spreken van een 'gelijkwaardige fusie'. Krol is lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar, Otten is per direct voorzitter van de fusiepartij.

Wanneer werd de kiem gelegd voor deze fusie?

Henk Krol: ‘Drie weken geleden zat ik in Business Class, het programma van Harry Mens. Na afloop vroeg Harry of ik weleens met Henk Otten had gesproken. “En passant”, antwoordde ik, maar niet echt serieus. Toen zei hij: “Als ik hoor wat hij wil en wat jullie willen, waaro..

De bedo..

