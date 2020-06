Omtzigt wil CDA-leider worden

Den Haag

Hij is de vierde bekende kandidaat die zich meldt, na Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Martijn van Helvert. Omtzigt zit al lang in de Kamer en staat bekend als een pitbull die zich in dossiers vastbijt, zoals in de toeslagenaffaire. Hij zegt als Kamerlid steeds nadrukkelijk controleur van het kabinet te zijn. ‘Ik wil lijsttrekker worden om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom’, zei hij donderdagavond tegen RTL Nieuws.

Hij was teleurgesteld toen minister van Financiën, Wopke Hoekstra, besloot zich niet kandidaat te stellen. ‘Ik wil ook lijsttrekker worden omdat ik het belangrijk vindt dat we de coronacrisis goed oplossen. Het is een zware crisis, we gaan richting een tekort van 100 miljard dit jaar.’

Het Kamerlid uit Enschede is populair in de partij, met een stevige basis in Twente. Hij werd in 2012 als enige van de Kamer met voorkeurstemmen opnieuw in de Tweede Kamer gekozen. Hij voerde toen actie omdat hij op een onverkiesbare plaats was

gezet.

