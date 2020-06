Ook het coronadebat gaat nu gewoon over geld

Nu het aantal coronabesmettingen drastisch terugloopt, veranderen ook de Kamerdebatten. Donderdag draaide het als vanouds om geld: wel of geen hogere lonen voor ‘de helden in publieke sector’?

Kamerleden overleggen met Kamervoorzitter Khadija Arib tijdens een debat in de Tweede Kamer over het coronabeleid. (beeld anp / Bart Maat)

‘We komen lijnrecht tegenover elkaar te staan.’

Den Haag

Na maanden van crisisbeleid leek niet het kabinet donderdag uitgeput in de touwen te hangen, maar de Tweede Kamer. ‘Iedereen is aan vakantie toe', merkte Kamervoorzitter Khadija Arib na een paar uur debatteren op. CDA-Kamerlid Joba van den Berg-Jansen had toen al per ongeluk over het naderende ‘coronareces’ gesproken, alsof ook het virus op vakantie gaat. PVV-leider Geert Wilders verkondigde dat Rutte ‘met een olifant op een mug schiet'.

Rutte vond het allemaal ‘geweldig’. Diverse keren somde Wilders het succes van zijn coronabeleid op: ‘Er zijn nog maar 1715 besmettingen, slechts één op de 10.000 Nederlanders..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .