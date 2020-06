Bijter en luis in de pels Pieter Omtzigt wil lijsttrekker bij CDA worden

Onverwacht meldt ook Kamerlid Pieter Omtzigt zich voor het lijsttrekkerschap bij het CDA. De ‘luis in de pels’ is populair bij de CDA-achterban.

Den Haag

Afgelopen tijd is CDA’er Pieter Omtzigt vooral in het nieuws met zijn niet aflatende strijd voor ouders die de dupe zijn geworden van de doorgeslagen fraudejacht door de Belastingdienst. Vorige week nog was hij woest toen bleek dat de Belastingdienst belangrijke informatie had achtergehouden.

En nu dus stelt het Twentse Kamerlid zich kandidaat als lijsttrekker, na Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Martijn van Helvert. Hij wil ervoor zorgen dat de overheid er is voor mensen in plaats van andersom, vertelt hij een filmpje op Twitter. Dat gaat niet alleen over de fiscus, maar ook over bijvoorbeeld het CBR. ‘Dat moet beter.’ Ook wil hij het grote woningtekort terugdringen.

Omtzigt staat al jaren bekend als bijter en luis in de pels. Hij i..

