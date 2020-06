SGP wil onderzeeboten uit Nederland

De SGP in de Tweede Kamer zet in op de aankoop van nieuwe ‘Nederlandse’ onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Kamerlid Chris Stoffer wil dat het kabinet kiest voor Damen/Saab als bouwer.

Den Haag

Het is een gigantisch project: de vervanging van de vier onderzeeboten van de Koninklijke Marine. Het besluit wordt iedere keer uitgesteld. Naar verwachting wordt het contract in de loop van 2022 getekend. Er azen drie consortia op de order van zeker 3,5 miljard euro: Damen/Saab (Zweden), IHC/Naval (Frankrijk) en Thyssenkrupp Marine Systems (Duitsland).

De Tweede Kamer praat vandaag opnieuw over het omvangrijke dossier. SGP-Kamerlid Stoffer wil dat het kabinet vaart maakt met het besluit en niet wacht tot 2022, maar nu beslist. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie aarzelt. ‘In Nederland hebben we zelf geen bedrijven meer die een onderzeeboot kunnen bouwen. Dus vragen we in de markt partijen die het wel kunnen. Het pr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .