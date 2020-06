Meer ontspannen de zomer in, mét waarschuwing

Maar de boodschap rond corona blijft: toon zelfdiscipline.

Den Haag

'De dijk: dat zijn we samen. Als we ons dat realiseren, wordt het vast een mooie zomer.' Minister Hugo de Jonge oogt meer ontspannen dan bij eerdere coronapersconferenties die hij samen met premier Mark Rutte gaf. En Rutte zelf, als leidsman van het kabinet, prijst Nederland met een 'compliment van 17 miljoen Nederlanders aan 17 miljoen Nederlanders'. Dat Nederland sneller van het slot kan, is volgens hem immers iets wat 'we met z'n allen bereikt hebben'.

Ook de laatste coronapersconferentie voor de zomer ademt de Nederlandse aanpak met veel nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en organisaties. 'Hugo de Jonge en ik hebben als vo..

