Asscher mist stemming over loonsverhoging voor zorg

Wat een politieke triomf had moeten worden, werd dinsdag een pijnlijk moment voor PvdA-leider Lodewijk Asscher. Een motie van hem en SP-leider Lillian Marijnissen over loonsverhoging voor de zorg werd niet aangenomen mede doordat Asscher de stemming miste.

Den Haag

Die misser bleek uiteindelijk net niet doorslaggevend, omdat ook andere Kamerleden ontbraken: de oproep aan het kabinet werd met 73 tegen 71 stemmen verworpen.

Het was al de derde stemming over de motie waarin het kabinet om extra geld wordt gevraagd voor loonsverhoging en andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden in de zorg. De eerste twee keer, waarbij per fractie werd gestemd, staakten de stemmen. Nu ging het om een hoofdelijke stemming waarbij elk Kamerlid individueel stemt.

De hoofdelijke stemmingen gaan in verband met corona niet in één keer, maar in cohorten van 50 Kamerleden. De groep met Asscher was als eerste aan de beurt. Maar toen zijn naam werd afgeroepen, was Asscher blijkbaar buiten gehoorsafstand ..

