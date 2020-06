Zeldzame motie van afkeuring voor Ollongren

De Eerste Kamer stelt zich assertief op tegenover het kabinet. Voor het eerst in bijna 150 jaar namen de senatoren dinsdag een motie van afkeuring aan over het beleid van een minister. Het gaat om minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Den Haag

Of de motie praktische gevolgen zal hebben, is onduidelijk. Het staatsrecht is daar niet eenduidig over.

De Eerste Kamer – waar de regeringscoalitie sinds vorig jaar geen meerderheid meer heeft – nam eerder tot twee keer toe een motie aan van SP’er Tiny Kox waarin werd gepleit voor een verbod op huurverhogingen per 1 juli in verband met de coronacrisis. De Kamer vreest dat veel huurders anders in financiële problemen komen.

Ollongren ziet niets in een algemene bevriezing van de huren en voert aan dat het kabinet met een reeks noodmaatregelen de inkomens al ondersteunt. Burgers en bedrijven hoeven dan niet ook nog steun bij het intomen van de uitgaven, is haar overtuiging.

Dinsdag stemde de Eerste Kamer over ee..

