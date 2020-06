‘Volgens mij is die bloedgroependiscussie in het CDA echt iets uit het verleden’

Den Haag

Met een CDA-groene jurk en rode hakken maakt Mona Keijzer dinsdag op het Plein voor de Tweede Kamer haar kandidatuur bekend. ‘Ik ga het doen.’

In 2012 deed ze ook al een gooi naar het lijsttrekkerschap bij het CDA, maar moest het toen - met 26 procent van de stemmen - afleggen tegen Sybrand Buma. Nu wijst Keijzer op haar ervaring als staatssecretaris van Economische Zaken, de vijf jaar dat ze zich als Kamerlid met de zorg bezighield en haar tijd als wethouder in Purmerend. ‘De komende verkiezingen gaan over zorg en economie. Ik heb daar grote ervaring in.’ Bovendien vindt ze het tijd worden dat een vrouw het CDA gaat leiden. ‘Het is voor onze dochters, schoondochters en vriendinnen belangrijk om te zien dat ook een vrouw het CDA k..

