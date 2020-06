Marijnissen wil met de SP bij de zijlijn vandaan

SP-leider Lilian Marijnissen wilregeringsverantwoordelijkheid nemen. Dat maakte ze zaterdag duidelijk nadat ze door de partijraad met 'overgrote meerderheid' was gekozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen.

Amersfoort

Ze wil niet dat de partij aan de zijlijn blijft staan. 'Ik denk dus echt dat mensen daar nu niet bang voor hoeven te zijn. Als we de kans krijgen en de omstandigheden zijn dat we het verschil kunnen maken, dan denk ik dat we die kans moeten pakken. Nu meer dan ooit.'

Marijnissen staat bij haar eerste verkiezingen voor een zware opgave. De SP scoort in de peilingen slechter dan het resultaat van 2017, toen de partij veertien zetels behaalde.

Haar voorgangers spraken haar middels videoboodschappen op de digitale partijraad, gehouden vanuit het partijkantoor in Amersfoort, moed in. ‘Toi-toi-toi’, zei Emile Roemer. ‘We kunnen ons geen betere voorstellen.’ Ook Agnes Kant zag kansen: ‘Je doet het n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .