‘CDA is juist een partij voor de anonieme grote stad’

Hugo de Jonge lanceerde zich donderdag als kandidaat-lijsttrekker en -partijleider van het CDA.

Den Haag

U hebt de spanning er lang in gehouden. Wat gaf de doorslag om u aan te melden?

‘Mijn motivatie is de afgelopen maanden aangewakkerd door de coronacrisis, die ons leven heeft bepaald. Het is een moeilijke tijd geweest en we zijn nog niet klaar met dat virus. We staan met elkaar voor de opdracht die crisis te boven te komen. Het CDA neemt altijd verantwoordelijkheid in moeilijke tijden. Dan wil ik er staan.’

Betekent dit dat u ook de ambitie hebt premier te worden?

‘We hebben de ambitie een leidende rol te vervullen. Dus dat hoort erbij.’

Waarom denkt u geschikter te zijn voor die rol dan de huidige premier?

‘Daa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .