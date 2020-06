Hugo de Jonge: van kerkrentmeester tot mogelijk CDA-leider

Den Haag

‘Je gaat niet in de politiek om aan de kant te staan, maar om een bepalende factor te zijn,’ zei de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge in juni 2015 tegen het Nederlands Dagblad. Bijna exact vijf jaar later wil hij – inmiddels minister van Volksgezondheid en vicepremier – opnieuw bepalend zijn. Donderdag stelde De Jonge zich officieel kandidaat als lijsttrekker voor het CDA. Hij geldt als favoriet sinds minister Wopke Hoekstra (Financiën) eerder deze week afhaakte. Zijn enige serieuze concurrent lijkt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken – maar zij is nog niet officieel in de race gestapt, en blijft voorlopig in alle opiniepeilingen ver achter.

Daarnaast kreeg De Jonge direct steun van grote CDA-namen. Minister Ferd..

