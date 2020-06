Hugo de Jonge wil CDA-lijsttrekker worden en krijgt steun van Buma en Peetoom

Tot voor kort gold ook minister van Financiën Wopke Hoekstra als kanshebber op het lijsttrekkerschap. Eerder deze week liet Hoekstra weten zich toch niet kandidaat te stellen.

De komende jaren staan we als NL voor de opdracht om met elkaar, als 1 samenleving, deze crisis te boven te komen. Juist in moeilijke tijden heeft het CDA altijd verantwoordelijkheid genomen. In die traditie wil ik staan. Daarom stel ik mij kandidaat als CDA-lijsttrekker. pic.twitter.com/87wys8pPJo — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 18, 2020

De Jonge rekenen op de zegen van de vorige partijleider Sybrand Buma, die vorige zomer van het Binnenhof vertrok om burgemeester van Leeuwarden te worden. Buma noemt De Jonge de 'juiste man op het juiste moment'. Diens kandidatuur is 'geweldig mooi nieuws', twittert de gewezen CDA-voorman. Hij rept niet over Mona Keijzer, die jarenlang zijn nummer 2 was en er nog over nadenkt of ze opgaat voor het lijsttrekkerschap.

Geweldig mooi nieuws dat @hugodejonge zich kandidaat stelt voor het lijstrekkersschap van het @cdavandaag. De juiste man op het juiste moment! — Sybrand Buma (@sybrandbuma) June 18, 2020

Ook de vorige partijvoorzitter, Ruth Peetoom, schaart zich achter de huidige vicepremier.