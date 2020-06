Linkse oppositiepartijen willen dat minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) snel besluit of Nederland geld vrijmaakt voor coronahulp aan arme landen.

Minister Sigrid Kaag tijdens het overleg in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. (beeld anp / Phil Nijhuis)

Den Haag

Volgens adviesraad AIV moet het kabinet 1 miljard euro besteden aan voornamelijk Afrikaanse landen, maar daarover zijn coalitiepartijen het al ruim een maand oneens. De 1 miljard euro is volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken nodig om in Afrikaanse landen een humanitaire en economische catastrofe te voorkomen, als gevolg van de coronacrisis. Veel landen hebben strenge lockdowns afgekondigd, waardoor miljoenen dagloners hun inkomsten zijn kwijtgeraakt. Coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie willen daarom dat het kabinet honderden miljoenen extra vrijmaakt voor hulp aan derdewereldlanden en de komende jaren niet bezuinigt op ontwikkelingshulp, bleek maandag bij een debat in de Tweede Kamer. Maar de grootste regeringspartner VVD voelt daar niets v..

