Chris Stoffer: Het komt aan op de band tussen jezelf en God

Of het komt doordat z’n moeder jong overleed, weet hij niet. Maar Chris Stoffer is graag bij z’n kinderen. Door zijn huwelijk kwam hij terecht in de zeer behoudende Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Voor het lijsttrekkerschap van de SGP zal hij niet weglopen, mocht Kees van der Staaij ooit vertrekken.

Toen Chris Stoffer als student een tijdje in België verbleef, was het helemaal verwarrend met al die Christoffels bij de zuiderburen. Z’n moeder bedacht zijn voornaam. Maar waarom zij koos voor die bijzondere combinatie van voor- en achternaam, kan hij haar niet meer vragen. Ze overleed al meer dan dertig jaar geleden; Stoffer was nog maar een jongen van dertien. ‘Pas toen ik al een tijdje in de Tweede Kamer zat, bedacht ik me dat ik eigenlijk mijn doopnaam Christiaan had moeten gaan gebruiken. Bij Rijkswaterstaat werd ik vaak zo genoemd, want zo stond het in mijn mailadres. Ik luister naar allebei.’

De 45-jarige Stoffer is nu twee jaar Kamerlid voor de SGP. Hij heeft er net een urenlang debat over het economische noodpakket op zitten, als hij besluit dat de SP-fractiekamer – om de hoek ..

