‘Gespreide werktijden moeten blijven’

‘De risico’s van aanbesteden zijn groter dan de kansen.’

Den Haag

NS-baas Roger van Boxtel kan opgelucht ademhalen: zijn bedrijf wordt niet overgeleverd aan de grillen van de markt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) kiest ervoor de concessie voor het hoofdrailnet na 2024 opnieuw onderhands te gunnen aan Nederlands grootste spoorvervoerder.

Met de concessie is de NS mogelijk tot 2035 gevrijwaard van buitenlandse concurrentie op de belangrijkste Nederlandse spoorverbindingen. De huidige concessie ging in 2015 in met een looptijd van tien jaar. Het is het volgende signaal dat het geloof in de zaligmakende werking van de vrije markt – sinds de jaren negentig dominant in de Nederlandse politiek – langzaam maar zeker op de t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .