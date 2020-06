'Homogenezing' gaat onder naam bevrijdingspastoraat

Reformatorische kerken geloven minder in de mogelijkheid van verandering.

Den Haag

Vijftien organisaties of personen houden zich in Nederland bezig met therapieën die een niet-heteroseksuele gerichtheid zouden kunnen 'verhelpen'. Het is een schatting op basis van enquêtes en gesprekken waarin 'vaak dezelfde namen en veelal dezelfde gemeenschappen' zijn genoemd. Onderzoekers hebben in opdracht van het kabinet onderzoek gedaan naar 'homogenezing', een fenomeen dat een Kamermeerderheid het liefst wil verbieden.

Als iemand wordt gedwongen tot zo'n therapie, kan daar al tegen worden opgetreden. Maar in hoeverre een vrijwillig 'veranderingstraject' strafbaar kan worden gesteld, is nog onduidelijk. In het onderzoek kwamen in elk geval geen mensen naa..

