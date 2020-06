Senaatsfractie SGP: steun voor handelsverdrag CETA ‘haast ondenkbaar’

De SGP-senaatsfractie heeft grote moeite met handelsverdrag CETA met Canada. Eerste Kamerlid Diederik van Dijk onderschrijft de bezwaren van ruim dertig hoogleraren, die stellen dat het verdrag strijdig is met de grondwet. ‘De kans dat wij vóórstemmen, is eigenlijk verwaarloosbaar.’

De Eerste Kamer vergadert tijdelijk in de Ridderzaal. In deze grote zaal kunnen meer senatoren aan het plenaire debat meedoen met de onderlinge anderhalve meter afstand die nodig is vanwege het coronavirus. (beeld anp / Sem van der Wal)