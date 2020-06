'De partij stort niet in als ik ga'

Joël Voordewind verlaat volgend jaar de Tweede Kamer. 'Opkomen voor kwetsbaren zit zó in ons DNA. Een ander neemt dat op dezelfde manier van mij over, daar ben ik zeker van.'

Christenunie-Kamerlid Joël Voordewind overwoog in 2017 op te stappen, omdat het niet lukte een ruimer kinderpardon af te spreken. In 2019 kwam dat er alsnog. 'Daarvoor is lang gebeden. Ook in de politiek is gebed een krachtig instrument.' (beeld anp / Bart Maat)