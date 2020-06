Mark Rutte: zwarte piet is ‘geen racisme’

Premier Mark Rutte is anders gaan denken over zwarte piet, maar vindt het hulpje van Sinterklaas geen racisme. ‘Het is een volkscultuur, dus absoluut niet racistisch.’ Wel heeft hij zelf grote veranderingen doorgemaakt, zegt Rutte. ‘Het laatste wat je wilt, is dat mensen zich gediscrimineerd voelen.’

Den Haag

Enkele jaren geleden verdedigde Rutte de geschminkte decemberfiguur nog fel. ‘Zwarte piet is nu eenmaal zwart’, zei de premier in 2013. Maar daarover is hij van gedachten veranderd, erkende Rutte deze week in het Kamerdebat over het coronavirus – dat grotendeels over antiracismeprotesten ging. ‘De afgelopen jaren sprak ik met mensen die zeiden: “Ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .