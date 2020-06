Eerste proefversie online van coronadashboard voor virusverspreiding

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) in de Tweede Kamer tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. (beeld anp / Bart Maat)

Met een verzameling van data hoopt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) niet teveel achter de feiten aan te lopen. Te zien is onder meer het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen, het aantal opnames op de intensivecareafdelingen en het aantal positief geteste mensen per 100.000 Nederlanders.

Als rode lampjes gaan branden, zo is de gedachte, worden de maatregelen weer aangescherpt. Die alarmen gaan bijvoorbeeld af als drie dagen op rij meer dan tien mensen worden opgenomen op de intensive care, of meer dan veertig mensen op reguliere ziekenhuisafdelingen. Ook als het reproductiegetal – het aantal mensen dat één coronapatiënt besmet – boven de 1 uitkomt, kunnen versoepelingen worden teruggedraaid. ‘Als meerdere indicatoren boven de signaalwaarde komen, kan dat aanleiding zijn voor het kabinet om een advies van het Outbreak Management Team te vragen over nadere maatregelen’, aldus minister De Jonge.

Het dashboard geeft niet alleen landelijke cijfers weer – mensen kunnen ook kijken hoe het virus zich ontwikkelt in hun eigen veiligheidsregio. Daarbij spelen ook zaken een rol als de drukte op straat of het naleven van de coronamaatregelen. Nog niet alle gegevens zijn in het huidige dashboard verwerkt. Het ministerie van Volksgezondheid wil in de tweede helft van juni de definitieve versie lanceren.