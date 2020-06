Kamer ontstemd over appruzie Grapperhaus en burgemeester Halsema

Kamerleden zijn ontstemd over een vrijgegeven appgesprek tussen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De twee hadden maandagavond digitaal contact over het antiracismeprotest op de Dam. Volgens Halsema heeft Grapperhaus haar in de kou laten staan.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat tegenover PVV-leider Geert Wilders in het debat over het coronavirus – maar uiteindelijk vooral over zijn appjes met de burgemeester van Amsterdam. (beeld anp / Bart Maat)