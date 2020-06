SP-plan voor hoger minimumloon strandt opnieuw

Ook nu een verhoging van het minimumloon minder banen lijkt te kosten, ziet minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) daar niks in. Zeker niet in coronatijd.

Den Haag

‘Een sympathiek idee, maar er kleven grote bezwaren aan’, oordeelde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) ruim een jaar geleden over het voorstel van de SP om het minimumloon met 10 procent te verhogen. Dat is nodig, vinden de socialisten, omdat de lonen maar weinig stijgen en met name gezinnen met oudere kinderen daarvan moeilijk kunnen rondkomen.

Maar als werknemers duurder worden, kost dat banen, waarschuwde Koolmees. Verder bepaalt het minimumloon de hoogte van de bijstand en de AOW en dat kost de overheid miljarden. Begin dit jaar concludeerde de minister, na een evaluatie, dat de koopkracht van werknemers met een minimumloon niet is achtergebleven. En dus is er volgens hem geen reden dat loon te verhogen.

