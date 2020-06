Tienduizend woonplekken voor daklozen

Het kabinet wil binnen anderhalf jaar 10.000 extra woonplekken met begeleiding creëren voor dak- en thuislozen. In april werd al 200 miljoen euro vrijgemaakt om deze groep te ondersteunen.

Den Haag

De afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal daklozen in Nederland: inmiddels zijn het er bijna 40.000. ‘Onacceptabel’, schreef staatssecretaris Paul Blokhuis (ministerie van Volksgezondheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Sociale Zaken wordt nu een grootschalig plan op touw gezet. ‘We komen woo..

