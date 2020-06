Europese landsgrenzen gaan half juni weer open voor vakantiegangers

Vanaf 15 juni kunnen Nederlanders naar ten minste twaalf Europese landen op vakantie. De overheid heft de waarschuwende code oranje op voor EU-lidstaten die min of meer in dezelfde coronafase zitten als Nederland. Reizen buiten de Unie wordt nog steeds afgeraden.

Wie een vakantie heeft geboekt naar Italië, Duitsland of België kan opgelucht ademhalen. De regering heeft besloten per 15 juni grenzen te openen voor in- en uitkomend vakantieverkeer naar ten minste twaalf landen in de Europese Unie. Die bevinden zich ongeveer in dezelfde fase van de coronacrisis en willen Nederlandse toeristen ontvangen. Dat zijn twee voorwaarden om het waarschuwende reisadvi..

