Enige EP-lid 50Plus, Toine Manders, stapt over naar het CDA

Na Henk Krol raakt 50Plus opnieuw een kopstuk kwijt. Toine Manders, de enige Europarlementariër van de ouderenpartij, stapt per direct over naar het CDA.

Brussel

Het vertrek van Manders (64), die sinds 2017 voor 50Plus in Brussel zat, is de zoveelste gevoelige klap voor de ouderenpartij in korte tijd. Naast partijleider Henk Krol vertrok landelijk voorzitter Geert Dales na een hevige machtsstrijd. Manders noemt het interne conflict, ‘een dubbele doodzonde in deze tijden waarin de ouderen ons zo hard nodig hebben’, als belangrijkste reden voor zijn vertrek.

