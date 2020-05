VVD zet insider Tamara van Ark in op Zorg als vervanger van Van Rijn

Den Haag

Met het luwen van de coronacrisis wordt ook de normaliteit in het kabinet weer hersteld: PvdA’er Martin van Rijn maakt per 9 juli plaats voor VVD’er Tamara van Ark. Zij promoveert van staatssecretaris van Sociale Zaken tot minister voor Medische Zorg.

De vervanging van Van Rijn na enkele maanden was voorzien bij zijn onverwachte aantreden in maart. Op dat moment, op het hoogtepunt van de coronacrisis, was niemand geschikter om de afgetreden VVD-minister Bruins te vervangen, zo was de overtuiging van premier Rutte. De toestemming van PvdA-leider Asscher gold echter nadrukkelijk voor enkele maanden. Hij wil in de aanloop naar de verkiezingen v..

