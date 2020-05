Extra geld om kwetsbare jeugd aan baan te helpen

Den Haag

Met het extra geld kunnen jongeren die een opleiding volgen in het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs, worden begeleid naar werk. De gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij kunnen bijvoorbeeld speciale stagetrajecten opzetten, of projecten met werkgevers die deze jongeren nu nog niet in dienst nemen.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) hoopt dat hierdoor meer banen beschikbaar komen voor deze groep van in totaal 67.000 jongeren. Zij denkt daarbij aan werk als bijvoorbeeld vakkenvuller in supermarkten en drogisterijen, als hovenier in het groenbedrijf, als medewerker in bakkerijen maar ook in de zorg. Het gaat dan om bijvoorbeeld schoonmaak- of keukenwerk in verzorgingshuizen, of..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .