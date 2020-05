Kamer eist dat coronaboete niet tot een strafblad leidt

De Tweede Kamer zet het debat over de handhaving van de coronaregels op scherp. Een ruime meerderheid eiste dinsdag per motie dat een boete wegens overtreding van de anderhalvemeterregel niet leidt tot een strafblad waar mensen nog jarenlang last van kunnen hebben. Het kabinet moet nu reageren.

Den Haag

In de afgelopen weken zijn duizenden boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronaregels hielden. De klachten over onduidelijkheden en willekeur stapelen zich op en bereikten vorige week de Tweede Kamer. Want waarom bekeurt de ene regio sneller dan de andere? En waarom mag demonstreren wel, maar geldt een samenzijn van drie personen als een strafbaar feit, en dus..

PVV-leider Geert Wilders en DENK-Kamerlid Farid Azarkan gaan in de Kamer voorop in het verzet en vroegen premier Rutte vorige week om clementie met de overtreders. ‘Het is niet rechtvaardig dat samenkomen met vier mensen of minder afstand houden dan anderhalve meter een boete oplevert van 390 euro per persoon én een strafblad’, aldus Azarkan.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .