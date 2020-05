Oprichter Jan Nagel wil voorzitter 50Plus worden

Den Haag

Vrijdagavond sloot de termijn voor mensen om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap en andere bestuursfuncties.

Scheidend partijvoorzitter Geert Dales wenst Nagel veel succes, liet hij weten in een eerste reactie. Hij had de 80-jarige Nagel zelf opgeroepen zich te kandideren. Het is volgens hem in ieder geval iemand die weet hoe op en om het Binnenhof de hazen lopen. 'Dat kun je van geen van de andere kandidaat-voorzitters zeggen', aldus Dales, die zijn werk nog afrondt. Hij voorspelt dat de nieuwe voorzitter een heel zware taak zal krijgen om alles weer aan de gang te krijgen en de Kamerverkiezingen voor te bereiden.

De ouderenpartij wordt al jaren verscheurd door ruzies. Dales trad in 2018 juist aan om rust te brengen. De afgelopen weken kwamen de conflicten toch weer naar boven en leidden tot het vertrek van fractievoorzitter Henk Krol en het aangekondigde vertrek van Dales en zijn medebestuurders. De fractie in de Tweede Kamer had het vertrouwen opgezegd in Dales, omdat ze zijn bestuursstijl laakten en tegen zijn vermeende ambities waren om zelf de Kamer in te gaan.

Nagel was een van de kopstukken bij 50Plus die aandrongen op het vertrek van Dales. Alleen Krol bleef hem steunen. Krol stapte niet lang daarna ook uit de partij en begon de Partij voor de Toekomst.

digitale ledenvergadering

Volgens Dales zijn er nu acht kandidaten voor het voorzitterschap en 'nog een reeks kandidaten voor de andere bestuursvacatures'. De digitale ledenvergadering kiest het nieuwe bestuur op 1 augustus. Dales verwacht veel deelnemers eraan, omdat alle leden makkelijk toegang hebben tot de stemming, veel meer dan op een partijcongres.

Nagel was al eerder (interim-)voorzitter van 50Plus en was ook betrokken bij de oprichting van andere partijen. Ooit was hij lid van de PvdA. Hij zat tot 2019 in de Eerste Kamer voor 50Plus. <