CU-leider Segers: ‘Kijk op creatieve manier naar heropening van kerken’

Er is maatwerk nodig om weer op grotere schaal kerkdiensten te houden. Kabinet en kerken moeten - net zoals dat in andere sectoren gebeurt - een convenant sluiten, waarin wordt vastgelegd hoe een dienst veilig kan verlopen.

Den Haag

Dat voorstel doet ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers woensdag in een debat met het kabinet. In elk geval CDA en SGP steunen het idee, zegt hij.

Volgens Segers heeft het kabinet vooral veel oog voor hervatting van economische activiteiten, en staan kerken niet zo op het netvlies voor heropening. ‘Daarvoor bestaat een blinde vlek bij een deel van de overheid. In het begin hebben we sommige kerken moeten aanmoedigen af te schalen, maar nu dreigen kerken helemaal achteraan te moeten aansluiten. Nu er sprake lijkt van stabilisatie van de co..

